La Chaussée-Saint-Victor

Exposition Palette de Loire

Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

L’Observatoire accueille ZAZÜ, artiste plasticienne, pour son exposition estivale!

Exposition visible à l’Observatoire Loire, du 1er juillet au 31 août 2026.

Entrée libre le week-end et pendant les vacances scolaires.

Accès parking Parc des Mées, levée des tuileries, Blois

Chaque jour, en bord de Loire, elle arpente, explore, patauge, recueille ici du bois flotté, là une pierre, et créé des œuvres graphiques fortes, aux couleurs toutes en nuances et en délicatesse. Ses créations en Land’Art ouvrent le dialogue avec la Loire, et murmurent les légendes d’un peuple Loire imaginaire. .

Observatoire Loire La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

The Observatoire welcomes Dominique Dulac, a watercolorist from Blois, for his April exhibition!

Exhibition on view at the Observatoire Loire, from April 4 to 26, 2026.

Free admission at weekends and during school vacations.

Parking: Parc des Mées, levée des tuileries, Blois

L’événement Exposition Palette de Loire La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT41