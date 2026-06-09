Langres

Festi’Mardis de Langres

Cloître de la cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tout public

Ces concerts festifs et gratuits se dérouleront au Cloître de la cathédrale, les mardis du 09 juillet au 27 août, n’hésitez pas à venir en profiter en famille ou entre amis.

Buvette et restauration.

Veuillez trouver toute la programmation sur le PDF ci-joint. .

Cloître de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34

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English :

L’événement Festi’Mardis de Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-05 par Antenne du Pays de Langres