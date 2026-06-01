Festimatch par LA LINA, Maison de Quartier de Doulon, Nantes

Festimatch par LA LINA Samedi 6 juin, 20h00 Maison de Quartier de Doulon Loire-Atlantique

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Cette année, les élèves de la LINA (Ligue d’Improvisation de Nantes) monteront sur scène aux côtés des Smooth de Nantes et des Barges de Scène des Sables d’Olonne pour une soirée 100 % improvisée.

Pas de filet, pas de script : juste des comédiens et comédiennes, des contraintes, et une bonne dose d’audace. Les équipes enchaîneront les matchs, explorant différents styles et univers, avec un seul objectif : embarquer le public.

Entre surprises et moments de grâce, chaque rencontre sera unique.

Venez les encourager !

Programme :

6 matchs d’improvisation se succéderont au cours de la soirée, répartis en deux mi-temps avec entracte, pour environ 2h30 de spectacle.

Maison de Quartier de Doulon 1 rue de la Basse Chênaie Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/festimatch-amateurs2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lalinaimpro.fr/ »}]

Le Festimatch revient pour une nouvelle édition ! lina impro