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AGENDA · Le Monastère

Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles Le Monastère

lundi 27 juillet 2026 · Le Monastère

Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles Le Monastère

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Adresse
Domaine de Combelles
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif

Le Monastère

Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles

Domaine de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux pour le 22 Juillet 2026 au Domaine de Combelles
Au programme
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 19h compétition quart de finale coupe de France des Quilles de huit   .

Domaine de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

L’événement Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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