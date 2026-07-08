Informations pratiques

Le Monastère

Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles

Domaine de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.

Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.

Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron

Alors venez nombreux pour le 22 Juillet 2026 au Domaine de Combelles

Au programme

À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)

À 19h compétition quart de finale coupe de France des Quilles de huit .

Domaine de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

L’événement Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)