Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles Le Monastère
lundi 27 juillet 2026 · Le Monastère
Informations pratiques
Le Monastère
Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles
Domaine de Combelles Le Monastère Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux pour le 22 Juillet 2026 au Domaine de Combelles
Au programme
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 19h compétition quart de finale coupe de France des Quilles de huit .
Domaine de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.
L’événement Festi’Quilles Coupe de France au Domaine de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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