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AGENDA · Mers-les-Bains

Festi’Somme 2026 Mers-les-Bains

samedi 22 août 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif

Mers-les-Bains

Festi’Somme 2026

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Orchestretto
Concert donné par les musiciens professionnels lillois de L’Orchestretto, dans le cadre de Festi’Somme.
Informations et réservations: https://www.l-orchestretto.org/
Orchestretto
Concert donné par les musiciens professionnels lillois de L’Orchestretto, dans le cadre de Festi’Somme.
Informations et réservations: https://www.l-orchestretto.org/   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France  

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English :

Orchestretto
Concert performed by professional musicians from Lille who are members of L’Orchestretto, as part of Festi’Somme.
Information and reservations: https://www.l-orchestretto.org/

L’événement Festi’Somme 2026 Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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