Festi’Somme 2026 Mers-les-Bains
samedi 22 août 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Festi’Somme 2026
Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Orchestretto
Concert donné par les musiciens professionnels lillois de L’Orchestretto, dans le cadre de Festi’Somme.
Informations et réservations: https://www.l-orchestretto.org/
Orchestretto
Concert donné par les musiciens professionnels lillois de L’Orchestretto, dans le cadre de Festi’Somme.
Informations et réservations: https://www.l-orchestretto.org/ .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France
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English :
Orchestretto
Concert performed by professional musicians from Lille who are members of L’Orchestretto, as part of Festi’Somme.
Information and reservations: https://www.l-orchestretto.org/
L’événement Festi’Somme 2026 Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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