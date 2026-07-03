Informations pratiques

Mers-les-Bains

Festi’Somme 2026

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Orchestretto

Concert donné par les musiciens professionnels lillois de L’Orchestretto, dans le cadre de Festi’Somme.

Informations et réservations: https://www.l-orchestretto.org/

Orchestretto

Concert donné par les musiciens professionnels lillois de L’Orchestretto, dans le cadre de Festi’Somme.

Informations et réservations: https://www.l-orchestretto.org/ .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Orchestretto

Concert performed by professional musicians from Lille who are members of L’Orchestretto, as part of Festi’Somme.

Information and reservations: https://www.l-orchestretto.org/

L’événement Festi’Somme 2026 Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS