FESTIVAL 31 NOTES D’ETE Proupiary

Proupiary

FESTIVAL 31 NOTES D’ETE

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Spectacles, visites touristiques, culturelles et patrimoniales présentés dans le cadre du festival 31 notes d’été. Une manifestation proposée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en collaboration étroite avec Haute-Garonne Tourisme et l’Abbaye de Bonnefont.

Spectacles sans réservation dans la limite des places disponibles. Annulation en cas de pluie.

9h30 Balade commentée Paysage et histoire du chemin de Nankin , A partir de 10 ans, partez en balade commentée sur le chemin de Nankin au départ de Bonnefont pour découvrir ses paysages, leur géohistoire et l’histoire des usages. Illustrez votre propre livret de lectures de paysage et rentrez chez vous avec votre cartographie personnalisée de l’exploration. Tout le matériel nécessaire sera fourni couleurs, supports, calques …

A partir de 14h Présence de l’artothèque Artlinker, réseau collaboratif d’artistes plasticiens

14h Atelier Dessiner en noir & blanc , à partir de 14 ans expérience du dessin requise. Le dessinateur Jata vous accueille pour un atelier exceptionnel qui se tiendra dans la salle de la Porterie de l’Abbaye, dans le cadre de son exposition de dessins AstrOlabe. Ensemble, l’artiste et les participant.e.s réfléchiront à la manière de dessiner avec pour seuls outils, l’encre noire et le papier. Après un tour d’horizon des techniques, avec pour exemples les douze œuvres de l’AstrOlabe présentées sur les murs, l’atelier consistera à expérimenter la création d’un dessin, depuis la réflexion sur le sujet, le choix du cadrage, la phase de crayonné, jusqu’à l’encrage.

16h Visite guidée historique de l’abbaye de Bonnefont

17h Visite commentée du jardin médiéval

18h30 Conférence Cougourdonnesque La Vespa Cougourdon Ourchestra. Tout public Conférence musicale et son exposition d’instruments en cougourdons (calebasses occitanes). Entre savoir scientifique et performance artistique, les deux intervenants retracent l’histoire de cette plante millénaire, de son usage agricole à ses applications métaphysiques. Ce voyage à travers les âges et les continents (Chine, Afrique, Amérique Latine) est ponctué d’improvisations sonores et de la présentation d’un instrumentarium unique au monde.

A partir de 19h Restauration avec Le Karr A Mel’ et Zéphine

21h La Vespa Cougourdon Ourchestra. Fanfare organique de transe carnavalesque aux sonorités rock’n roll .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

Shows, sightseeing, cultural and heritage tours presented as part of the 31 notes d?été festival. An event proposed by the Conseil départemental de la Haute-Garonne in close collaboration with Haute-Garonne Tourisme and the Abbaye de Bonnefont.

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ETE Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE