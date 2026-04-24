Proupiary

PASSEURS D’IMAGES RESTITUTION-APÉRO-BAL

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Et si on regardait le monde avec des Chouettes Mirettes ?

A partir de 18h, Présence de l’artothèque Artlinker, réseau collaboratif d’artistes plasticiens.

18h30 Restitution du film créé en atelier par les enfants lors du stage.

A partir de 19h Apéro Chouettes Mirettes, Vente d’assiettes apéritives par l’association

Bar de l’abbaye ouvert pour vous proposer des boissons locales et des glaces artisanales. 1

9h30 BAL OCCITAN AVEC TRADICOOL Le bal traditionnel entretient les liens sociaux. C’est un moment de partage et de savoir-vivre. Venez redécouvrir nos danses en rondes, en lignes, en couples, lentes ou énergiques. TRADICOOL est la section musiques traditionnelles des TROUBADOURS DU COMMINGES. Tout en contribuant à la sauvegarde du patrimoine culturel pyrénéen, elle ne se refuse aucune aventure exotique. Accompagnée d’un socle d’accordéons, la rythmique offre libre cours à notre expression. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

What if we looked at the world with Chouettes Mirettes?

L’événement PASSEURS D’IMAGES RESTITUTION-APÉRO-BAL Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE