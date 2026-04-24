Proupiary

LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT LOA FRIDA

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concerts gratuits -en extérieur.

19h15-20h45 Restauration avec Zéphine voilà une cheffe qui ne manquera pas de vous séduire avec ses plats créatifs, fins et hauts en couleur. Céline, véritable passionnée de cuisine, puise son inspiration dans les saveurs du monde entier pour imaginer des recettes originales à partir de produits locaux, qui éveillent la curiosité autant que les papilles. Une cuisine généreuse, inventive et pleine de sensibilité, conçue pour vous régaler à chaque bouchée.

21h Concert animé pop-électro. Loa Frida est un duo d’electronica onirique basé sur Toulouse et mené par la chanteuse et compositrice Anka Ujma. Leur musique navigue entre pop sophistiquée et electro explosive, formes complexes et bricolages synthétiques, rythmiques abruptes et entrelacs sonores raffinés, avec une nette préférence pour les tonalités nordiques, sombres, délicates et oniriques… Résolument à ranger du côté de la scène indé, entre expérimentations sonores synthétiques et songwriting pop, Loa Frida entretient des affinités avec des univers esthétiques aussi divers que ceux de Björk, Kate Bush, Múm, Sufjan Steven, St. Vincent ou Juana Molina… .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

Free outdoor concerts.

L’événement LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT LOA FRIDA Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE