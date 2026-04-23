Proupiary

M É A N D R E S CIE AMIGARA & IRIS GRAVEMAKER

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Spectacle accueilli dans le cadre d’une résidence-mission Eau et Fluidité portée en partenariat entre la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat et la DRAC Occitanie.

Tous public à partir de 7 ans. Possibilité de restauration avec le Karr A Mel’.

À travers le projet Méandres, qui vise à lier les habitant.es de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat avec leur patrimoine aquatique par l’intermédiaire du mouvement dansé, Jean-Loup Gayrard et Iris Gravemaker réunissent leurs pratiques avec l’envie de toucher un public le plus divers possible. Co-créée par Jean-Loup Gayrard et Ophélie Parot, la compagnie Amigara conçoit la danse comme un terrain où l’expressivité prime sur le formel, et crée des images comme des tableaux pour les faire vivre au regard. Là où le travail d’Iris Gravemaker vous invite à se retrouver pour cohabiter ensemble et de retourner à la base, le corps, avec toute son organicité, afin de le sentir dans sa pleine présence. Au-delà du geste, les pièces présentées affirment la force fédératrice des approches sensorielles afin de nous lier à notre environnement.

19h30 On the borderline of Humanization solo danse par Iris Gravemaker

20h Le rôle de l’eau dans une abbaye cistercienne par Aurélie Gonzalez, guide-conférencière

20h30 Comment se fondre dans l’Ombre duo danse par Iris Gravemaker et Jean-Loup Gayrard .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

The show is part of a Water and Fluidity residency-mission organized in partnership with the Communauté de Communes Cagire Garonne Salat and DRAC Occitanie.

L’événement M É A N D R E S CIE AMIGARA & IRIS GRAVEMAKER Proupiary a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE