Proupiary

PRONOMADE(S) RECKLESS SLEEPERS A STRING SECTION

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

A String Section, c’est une section de cordes . Mais il ne s’agit pas là d’un ensemble musical tout à fait comme les autres, plutôt d’une étonnante et grinçante performance à l’humour so british.

Cinq femmes élégantes, robes noires et talons hauts, vous font face, assises, muettes. Avec des scies en guise d’archets et des chaises comme seuls instruments, ce quintet féminin offre un étrange rituel. Leur objectif est clair: scier les jambes des chaises sur lesquelles elles sont installées, dans quitter leur assise… de plus en plus précaire. Cette drôle de gymnastique donne naissance à une stridente symphonie. Leur lutte pour l’équilibre nous fascine et nous désarçonne. Est-ce que ça va encore tenir longtemps ?

Gratuit tous publics à partir de 10 ans durée 40 minutes. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A String Section is a string section . But this isn’t just any musical ensemble, it’s a surprisingly gritty performance with a touch of British humor.

L’événement PRONOMADE(S) RECKLESS SLEEPERS A STRING SECTION Proupiary a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE