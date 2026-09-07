AGENDA · Agde
« Festival à la rencontre », Office de tourisme d’Agde, Agde
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme d’Agde · Agde
Informations pratiques
« Festival à la rencontre » Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme d’Agde Hérault
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez la culture et l’histoire d’un peuple au fil d’une déambulation artistique dans le cœur de ville.
Office de tourisme d’Agde 1 rue du 4 septembre, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie
Découvrez la culture et l’histoire d’un peuple lors d’une déambulation artistique dans le cœur de ville.
©CDG
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