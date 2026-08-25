Informations pratiques

Montpellier

FESTIVAL ABRACADA BOUH

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Abracadabra se transforme… et devient Abracada BOUH !

Pour cette nouvelle édition, le festival quitte l’été pour plonger les enfants dans un univers joyeux, coloré et délicieusement frissonnant inspiré du Día de los Muertos.

Abracadabra se transforme… et devient Abracada BOUH !

Pour cette nouvelle édition, le festival quitte l’été pour plonger les enfants dans un univers joyeux, coloré et délicieusement frissonnant inspiré du Día de los Muertos.

Pas question de faire peur aux tout-petits Abracada BOUH est désormais pensé pour les enfants de 4 à 13 ans, avec des ateliers, des décors, des jeux, des animations et des surprises imaginés pour leur âge.

Rendez-vous les 24 et 25 octobre 2026 dans le cadre magique du Château de Flaugergues, pour deux journées en famille entre squelettes fleuris, couleurs mexicaines, maquillages, créations, mystères, gourmandises et grands éclats de rire.

Un festival pour sortir les enfants du digital, vivre une vraie aventure, se déguiser, créer, jouer, bouger… et repartir avec des souvenirs plein la tête. .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 61 24 00 78

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English :

Abracadabra is transforming… and becoming Abracada BOUH!

For this new edition, the festival is leaving summer behind to immerse children in a joyful, colorful, and delightfully spine-tingling world inspired by the Día de los Muertos.

L’événement FESTIVAL ABRACADA BOUH Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER