Festival Actoral 2026 Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Marseille 6e Arrondissement
mercredi 23 septembre 2026 · Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Festival Actoral 2026
Du 23/09 au 10/10/2026.
En fonction du programme. Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Divers lieux de la ville Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-23
Avec une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, les arts visuels, la performance, la musique, le cinéma et la littérature, ce festival international donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.
Chaque automne durant trois semaines, plus de deux cents artistes français et internationaux rejoignent Marseille pour s’y produire.
Si Actoral est une aventure humaine et artistique palpitante, c’est aussi un événement de territoire qui rassemble. Le festival fédère une vingtaine de lieux culturels. Ensemble, nous accueillons, coréalisons et mettons en partage nos savoir-faire pour offrir une centaine de rendez-vous d’exception. Grâce à cette complicité, des milliers de festivaliers sillonnent les rues et les quartiers de Marseille pour confronter leur vision personnelle du monde aux regards posés par les artistes.
Encourager la curiosité, l’exigence et l’esprit critique est notre volonté. Le festival s’inscrit dans une démarche en faveur de la découverte et de la pratique artistique pour les jeunes du territoire. Avec la complicité d’enseignants passionnés et d’associations militantes de nombreux projets sont développés ateliers de préparation à la venue au spectacle, parcours de festivaliers, découverte des métiers du spectacle, rencontres avec des artistes…
Les premiers noms du Festival actoral 2026 sont sortis ! Rendez-vous en juillet pour le dévoilement complet de la programmation et pour l’ouverture de la billetterie en ligne.
prélude 12 septembre La Cômerie
semaine 1
Tiran Willemse, SYNTHETIC/Artefact
23 et 24 septembre, Théâtre des Calanques
Anacarsis Ramos / Pornotráfico, Mi madre y el dinero
24, 25 et 26 septembre, Théâtre Joliette, avec le festival Allez savoir
Vimala Pons, Honda Romance
25 et 26 septembre, LaMAM, avec La Criée Théâtre national de Marseille
Mahmoud Darwich Poetry Day avec le Centre Pompidou
25 et 27 septembre, LaMAM et le [mac] musée d’art contemporain
semaine 2
Rodrigo García, Están jodidos / Dicen que se alegran
30 septembre et 1er octobre, Friche la Belle de Mai
DameChevaliers Adèle Haenel et Caro Geryl, Voir clair avec Monique Wittig
30 septembre et 1er octobre, Friche la Belle de Mai
Marion Siéfert et Matthieu Bareyre, Bunker
3 et 4 octobre, Friche la Belle de Mai, avec La Criée Théâtre national de Marseille
Stéphanie Aflalo, Tout doit disparaître
3 et 4 octobre, Friche la Belle de Mai
semaine 3
Smaïl Kanouté, Sô Ava
6 octobre, LaMAM
Alberto Cortés, El corazón de Ester
6 et 7 octobre, Friche la Belle de Mai
Philippe Quesne, Le Paradoxe de John
7 et 8 octobre, LE ZEF Scène nationale de Marseille
Jana Jacuka, HA
7 et 8 octobre, GMEM Friche la Belle de Mai
Le Zerep, Sturbzep
8 et 9 octobre, Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence
et aussi
Khalil Albatran et Bilal Alkhatib
Katerina Andreou et Mélissa Guex
Harald Beharie
Laju Bourgain et Théophylle Dcx
Sonia Chiambretto
John Deneuve
Samir Laghouati-Rashwan
Geneviève Matthieu
Dana Michel
Gaëtan Rusquet
Grégoire Schaller
arts visuels
Louisa Babari
ludovic hadjeras
Katia Kameli
Randa Maroufi
Valentin Noujaïm
littérature & rencontres
Haidar Al-Ghazali
Jean D’Amérique
Asmaa Azaizeh
Mustapha Benfodil
Carolina Bianchi
Antoine Charbonneau-Demers
Adèle Haenel
Karim Kattan
Victor Malzac
Mascare
Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah
Hippolyne NxNN
Joëlle Sambi
Jonas Sollberger
Laura Vazquez
Louisa Yousfi
Des soirées avec les Éditions L’Arche, Barzakh et Tumulte .
Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Divers lieux de la ville Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resa@actoral.org
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English :
With a multi-disciplinary program combining theater, dance, visual arts, performance art, music, film and literature, this international festival brings the diversity and vitality of contemporary creation to life.
L’événement Festival Actoral 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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