Festival Actoral 2026 Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Festival Actoral 2026

Du 23/09 au 10/10/2026.

En fonction du programme. Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Divers lieux de la ville Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-23

Avec une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, les arts visuels, la performance, la musique, le cinéma et la littérature, ce festival international donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.

Chaque automne durant trois semaines, plus de deux cents artistes français et internationaux rejoignent Marseille pour s’y produire.





Si Actoral est une aventure humaine et artistique palpitante, c’est aussi un événement de territoire qui rassemble. Le festival fédère une vingtaine de lieux culturels. Ensemble, nous accueillons, coréalisons et mettons en partage nos savoir-faire pour offrir une centaine de rendez-vous d’exception. Grâce à cette complicité, des milliers de festivaliers sillonnent les rues et les quartiers de Marseille pour confronter leur vision personnelle du monde aux regards posés par les artistes.





Encourager la curiosité, l’exigence et l’esprit critique est notre volonté. Le festival s’inscrit dans une démarche en faveur de la découverte et de la pratique artistique pour les jeunes du territoire. Avec la complicité d’enseignants passionnés et d’associations militantes de nombreux projets sont développés ateliers de préparation à la venue au spectacle, parcours de festivaliers, découverte des métiers du spectacle, rencontres avec des artistes…



Les premiers noms du Festival actoral 2026 sont sortis ! Rendez-vous en juillet pour le dévoilement complet de la programmation et pour l’ouverture de la billetterie en ligne.



prélude 12 septembre La Cômerie



semaine 1

Tiran Willemse, SYNTHETIC/Artefact

23 et 24 septembre, Théâtre des Calanques



Anacarsis Ramos / Pornotráfico, Mi madre y el dinero

24, 25 et 26 septembre, Théâtre Joliette, avec le festival Allez savoir



Vimala Pons, Honda Romance

25 et 26 septembre, LaMAM, avec La Criée Théâtre national de Marseille



Mahmoud Darwich Poetry Day avec le Centre Pompidou

25 et 27 septembre, LaMAM et le [mac] musée d’art contemporain





semaine 2

Rodrigo García, Están jodidos / Dicen que se alegran

30 septembre et 1er octobre, Friche la Belle de Mai



DameChevaliers Adèle Haenel et Caro Geryl, Voir clair avec Monique Wittig

30 septembre et 1er octobre, Friche la Belle de Mai



Marion Siéfert et Matthieu Bareyre, Bunker

3 et 4 octobre, Friche la Belle de Mai, avec La Criée Théâtre national de Marseille



Stéphanie Aflalo, Tout doit disparaître

3 et 4 octobre, Friche la Belle de Mai





semaine 3

Smaïl Kanouté, Sô Ava

6 octobre, LaMAM



Alberto Cortés, El corazón de Ester

6 et 7 octobre, Friche la Belle de Mai



Philippe Quesne, Le Paradoxe de John

7 et 8 octobre, LE ZEF Scène nationale de Marseille



Jana Jacuka, HA

7 et 8 octobre, GMEM Friche la Belle de Mai



Le Zerep, Sturbzep

8 et 9 octobre, Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence



et aussi

Khalil Albatran et Bilal Alkhatib

Katerina Andreou et Mélissa Guex

Harald Beharie

Laju Bourgain et Théophylle Dcx

Sonia Chiambretto

John Deneuve

Samir Laghouati-Rashwan

Geneviève Matthieu

Dana Michel

Gaëtan Rusquet

Grégoire Schaller





arts visuels

Louisa Babari

ludovic hadjeras

Katia Kameli

Randa Maroufi

Valentin Noujaïm





littérature & rencontres

Haidar Al-Ghazali

Jean D’Amérique

Asmaa Azaizeh

Mustapha Benfodil

Carolina Bianchi

Antoine Charbonneau-Demers

Adèle Haenel

Karim Kattan

Victor Malzac

Mascare

Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah

Hippolyne NxNN

Joëlle Sambi

Jonas Sollberger

Laura Vazquez

Louisa Yousfi

Des soirées avec les Éditions L’Arche, Barzakh et Tumulte .

Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Divers lieux de la ville Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resa@actoral.org

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English :

With a multi-disciplinary program combining theater, dance, visual arts, performance art, music, film and literature, this international festival brings the diversity and vitality of contemporary creation to life.

L’événement Festival Actoral 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille