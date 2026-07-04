UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille 6e Arrondissement

Festival Actoral 2026 Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Marseille 6e Arrondissement

mercredi 23 septembre 2026 · Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées · Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées
Adresse
Divers lieux de la ville
Ville
13006 Marseille 6e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 6e Arrondissement

Festival Actoral 2026

Du 23/09 au 10/10/2026.
En fonction du programme. Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Divers lieux de la ville Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-09-23

Avec une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, les arts visuels, la performance, la musique, le cinéma et la littérature, ce festival international donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.
Chaque automne durant trois semaines, plus de deux cents artistes français et internationaux rejoignent Marseille pour s’y produire.


Si Actoral est une aventure humaine et artistique palpitante, c’est aussi un événement de territoire qui rassemble. Le festival fédère une vingtaine de lieux culturels. Ensemble, nous accueillons, coréalisons et mettons en partage nos savoir-faire pour offrir une centaine de rendez-vous d’exception. Grâce à cette complicité, des milliers de festivaliers sillonnent les rues et les quartiers de Marseille pour confronter leur vision personnelle du monde aux regards posés par les artistes.


Encourager la curiosité, l’exigence et l’esprit critique est notre volonté. Le festival s’inscrit dans une démarche en faveur de la découverte et de la pratique artistique pour les jeunes du territoire. Avec la complicité d’enseignants passionnés et d’associations militantes de nombreux projets sont développés ateliers de préparation à la venue au spectacle, parcours de festivaliers, découverte des métiers du spectacle, rencontres avec des artistes…

Les premiers noms du Festival actoral 2026 sont sortis ! Rendez-vous en juillet pour le dévoilement complet de la programmation et pour l’ouverture de la billetterie en ligne.

prélude 12 septembre La Cômerie

semaine 1
Tiran Willemse, SYNTHETIC/Artefact
23 et 24 septembre, Théâtre des Calanques

Anacarsis Ramos / Pornotráfico, Mi madre y el dinero
24, 25 et 26 septembre, Théâtre Joliette, avec le festival Allez savoir

Vimala Pons, Honda Romance
25 et 26 septembre, LaMAM, avec La Criée Théâtre national de Marseille

Mahmoud Darwich Poetry Day avec le Centre Pompidou
25 et 27 septembre, LaMAM et le [mac] musée d’art contemporain


semaine 2
Rodrigo García, Están jodidos / Dicen que se alegran
30 septembre et 1er octobre, Friche la Belle de Mai

DameChevaliers Adèle Haenel et Caro Geryl, Voir clair avec Monique Wittig
30 septembre et 1er octobre, Friche la Belle de Mai

Marion Siéfert et Matthieu Bareyre, Bunker
3 et 4 octobre, Friche la Belle de Mai, avec La Criée Théâtre national de Marseille

Stéphanie Aflalo, Tout doit disparaître
3 et 4 octobre, Friche la Belle de Mai


semaine 3
Smaïl Kanouté, Sô Ava
6 octobre, LaMAM

Alberto Cortés, El corazón de Ester
6 et 7 octobre, Friche la Belle de Mai

Philippe Quesne, Le Paradoxe de John
7 et 8 octobre, LE ZEF Scène nationale de Marseille

Jana Jacuka, HA
7 et 8 octobre, GMEM Friche la Belle de Mai

Le Zerep, Sturbzep
8 et 9 octobre, Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence

et aussi
Khalil Albatran et Bilal Alkhatib
Katerina Andreou et Mélissa Guex
Harald Beharie
Laju Bourgain et Théophylle Dcx
Sonia Chiambretto
John Deneuve
Samir Laghouati-Rashwan
Geneviève Matthieu
Dana Michel
Gaëtan Rusquet
Grégoire Schaller


arts visuels
Louisa Babari
ludovic hadjeras
Katia Kameli
Randa Maroufi
Valentin Noujaïm


littérature & rencontres
Haidar Al-Ghazali
Jean D’Amérique
Asmaa Azaizeh
Mustapha Benfodil
Carolina Bianchi
Antoine Charbonneau-Demers
Adèle Haenel
Karim Kattan
Victor Malzac
Mascare
Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah
Hippolyne NxNN
Joëlle Sambi
Jonas Sollberger
Laura Vazquez
Louisa Yousfi
Des soirées avec les Éditions L’Arche, Barzakh et Tumulte   .

Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées Divers lieux de la ville Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   resa@actoral.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With a multi-disciplinary program combining theater, dance, visual arts, performance art, music, film and literature, this international festival brings the diversity and vitality of contemporary creation to life.

L’événement Festival Actoral 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)