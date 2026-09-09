Festival actoral / Betty Tchomanga, Histoire(s) Décoloniale(s) : #Dalila et #Mulunesh, La Cômerie, Marseille

Informations pratiques

Festival actoral / Betty Tchomanga, Histoire(s) Décoloniale(s) : #Dalila et #Mulunesh Vendredi 2 octobre, 21h30 La Cômerie Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T21:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T21:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Depuis plusieurs années, Betty Tchomanga développe une recherche autour des récits, des imaginaires et des histoires qui relient l’Occident et l’Afrique. Débutée en 2023, la série Histoire(s) Décoloniale(s) se construit au fil des rencontres et des épisodes comme une traversée chorégraphique de l’histoire coloniale et de ses héritages, toujours abordés à partir d’un corps, d’un vécu, d’une histoire située.

Dalila Khatir est chanteuse, performeuse et coach vocale d’origine algérienne, née et vivant en France. Comme pour l’ensemble des anciennes colonies françaises, l’histoire de l’Algérie est indissociable de celle de la France et vice-versa. Son portrait prend le point de vue d’une femme née pendant la guerre d’Algérie au sein d’une famille algérienne immigrée en France. À partir de cette histoire singulière, que peut-il se raconter du passé colonial qui relie ces deux pays ?

La rencontre avec la danseuse Adélaïde Desseauve, alias Mulunesh, amène Betty Tchomanga à poursuivre son dialogue avec la danse Krump, son histoire, son énergie et sa capacité à faire de la danse un discours, à transformer la violence. Ce portrait fait dialoguer Adélaïde et Mulunesh et aborde l’histoire à partir du trou, de la perte. Il raconte comment, à travers un parcours d’adoption transnationale et transraciale, les rapports de dominations et de discrimination se rejouent.

La Cômerie 176 rue Breteuil, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://actoral.notre-billetterie.org/billets?seance=1404&qfqid=BXDdb1MccNBuHihmzr8hz8xMa&qfts=1787652911&qfa=sirius&qfq=actoral&qfpt=Repass&qfh=eee6eab3adbea732f732371e54485bdd864be65724ca142dcf2438db5dc25970 »}]

Depuis plusieurs années, Betty Tchomanga développe une recherche autour des récits, des imaginaires et des histoires qui relient l’Occident et l’Afrique. Débutée en 2023, la série _Histoire(s) se au…

© Grégoire Perrier