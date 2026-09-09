Festival actoral / Carte blanche aux Éditions Tumulte, Montévidéo, Marseille

Informations pratiques

Festival actoral / Carte blanche aux Éditions Tumulte Samedi 3 octobre, 15h00 Montévidéo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fondée par Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah, Tumulte met en lumière les jeunes talents de la littérature française qui traitent des questions liées à l’identité, le genre ou encore la création. Dans un esprit à la fois poétique, romantique mais aussi révolté et engagé, l’ambition de Tumulte est de publier des textes mettant à l’honneur des voix marginales, des idées disruptives ou des narrations non-conventionnelles. Sans jamais se prendre trop au sérieux.

Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah,Jeune et ambitieux

Lecture

À travers quatre moments-clés de sa vie et autant de plans séquences à Alger, Marseille, Paris et Los Angeles, Zahir poursuit son ambition démesurée : devenir quelqu’un. Il décide de passer par les voies de la séduction dans un monde où l’argent, la célébrité et les followers dictent maintenant toutes les règles. Jeune et ambitieux est un récit d’apprentissage social et sentimental, qui nous entraîne de la cité du Merlan à Marseille jusqu’à une villa de Beverly Hills.

Mehdi Meklat,Une vie riche

Lecture par Siriné Cissé

Une scène de braquage en plein Paris. Deux individus en fuite. L’un d’eux a trouvé refuge dans la chambre froide d’une boucherie. Une vie riche est le dernier monologue d’un individu recherché.

Chouf,Vie mort vie

Lecture musicale

Vie mort vie est le récit d’une enfance en sursis qui vacille entre pulsions de vie et appel du vide. Vie mort vie est un aller sans retour, d’Alger à Belleville, avec la mort qui plane au-dessus d’une famille. Vie mort vie est une tentative de survie par les mots, la naissance d’une poète. Avec une plume brute et déchirante, chouf signe son premier roman. Ici, les mots ne racontent pas l’histoire, ils la sauvent.

Orian Barki et Meriem Bennani,Bouchra

Cinéma

Bouchra, 35 ans, cinéaste marocaine installée à New York, est paralysée par la peur de la page blanche. Un appel de sa mère depuis Casablanca ravive souvenirs et émotions enfouis. Au fil de leur échange, doux et fragile, une brèche s’ouvre, les images reviennent, les désirs aussi. Un film en forme d’autofiction qui aborde, avec humour et tendresse, les relations mère – fille, le rapport à la création et où l’on verra comment une ourse séduit une coyote.

Montévidéo 45 rue d’Aubagne, 13001, Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://actoral.notre-billetterie.org/billets?seance=1406&qfqid=BXDdb1MccNBuHihmzr8hz8xMa&qfts=1787653465&qfa=sirius&qfq=actoral&qfpt=Repass&qfh=860ce140d4d5b8561a2cfc6cbb0c07b216f5aa9e6a1ef6ab2ea769a8ea2f5330 »}]

Fondée par Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah, Tumulte met en lumière les jeunes talents de la littérature française qui traitent des questions liées à l’identité, le genre ou encore la Dans un…

© Bettina Pittaluga