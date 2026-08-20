Festival actoral / Littérature, cinéma, installation sonore : un après-midi au [mac], MAC – Musée d’art contemporain, Marseille

Informations pratiques

Festival actoral / Littérature, cinéma, installation sonore : un après-midi au [mac] Dimanche 27 septembre, 14h30 MAC – Musée d’art contemporain Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Katia Kameli

Le Cantique des oiseaux, variation

Cinéma

Texte majeur issu de la spiritualité soufie, le Cantique des oiseaux narre une épopée mystique, une quête identitaire portée par trente oiseaux personnifiant les traits humains, en quête de Sîmorgh, l’oiseau mythique. Cette nuée bruyante et désordonnée doit accomplir un périple vers elle-même et vers l’autre afin de trouver la paix et l’harmonie. L’artiste et réalisatrice Katia Kaméli propose ici une interprétation libre du poème de Farîd-ud-Dîn ‘Attâr au travers d’un ballet dans lequel corps, mouvements, souffles et sculptures résonnent avec le Jardin des Méditerranées, conçu par Gilles Clément dans le Domaine du Rayol.

Mutsapha Benfodil

Générations radieuses

Lecture

Agathe, béryl, émeraude, améthyste, rubis, opale, topaze, turquoise, saphir, jade, corindon, grenat, tourmaline. Ces pierres précieuses sont les noms de code de treize parmi les dix-sept essais nucléaires réalisés par la France dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966, tous exécutés dans le ventre d’une même montagne, Taourirt Tan Afella, à In Ekker, dans l’extrême sud algérien. Des explosions souterraines qui ont laissé des traces dans la mémoire des pierres. Et dans les corps des habitant·es des villages alentour. Comme le corps d’Ibrahim Aguelli, un des 2500 ouvriers engagés sur les sites atomiques.

Ibrahim a 19 ans lorsque se produit la catastrophe Béryl. C’était le 1er mai 1962, moins de deux mois après les Accords d’Evian. On croyait le pays libéré. Pas le Sahara. La catastrophe nucléaire Béryl. Trois fois Hiroshima. Ibrahim meurt du « mal invisible » vingt ans plus tard. Trois mois après sa mort lui naît un fils qui portera son prénom. Il sera guide touristique, le meilleur de Tamansrasset. Ibrahim fils comprendra qu’il était né pour raconter cette histoire. « Je suis Ibrahim Aguelli. Aujourd’hui, je suis mon père » dit le guide au destin contaminé.

Sarah Haidar

Aménorrhée

Lecture

Dans un territoire sectorisé où l’interruption volontaire de grossesse est passible de la peine capitale, une accoucheuse s’avère aussi avorteuse : mettant au monde les enfants attendu·es par l’État, elle participe également de la résistance féministe qui s’établit de façon clandestine. Dans une langue aussi violente que poétique, agissant autant par le scalpel de l’analyse que par le vibrato d’un lyrisme réinventé, l’autrice interroge la construction de la sexualité, de la maternité, la place assignée aux femmes dans un monde structuré par la domination, la vacuité du réformisme et la force du collectif féministe révolutionnaire.

Louisa Babari

Voix Publiques

Installation sonore

Voix Publiques est une installation sonore constituée d’enregistrements de textes poétiques. Conçu pour être déployée dans l’espace public, ce dispositif renoue avec une tradition de diffusion littéraire populaire, au cœur de la ville et des quartiers, et fait entendre la poésie sous diverses formes et langues. Artistes, auteur·ices et lecteur·ices issu·es du continent africain prêtent ici leurs voix et leurs souffles pour créer une archive commune et vivante.

Programme évolutif et collaboratif, Voix Publiques s’intéresse, dans le cadre de la Saison Méditerranée, à la production poétique des pays maghrébins, avec un focus sur la création poétique algérienne.

MAC – Musée d’art contemporain 69 Avenue d’ haifa, 13008 Marseille, France Marseille 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948349 https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.fr/orion/actoral.phtml?seance=1390 »}] Le socle historique réunit des ensembles importants et représentatifs de l’art de la seconde moitié du XXe siècle. Riche d’environ un millier d’œuvres, la collection rassemble des peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations, avec des ensembles importants tels que : Le Nouveau Réalisme ; La Figuration Narrative ; Le Support-surface ; La Scène américaine ; Espace Fluxus ; Espace autour du corps ; Espace Arte Povera ; Artistes français majeurs ; Jeunes artistes. Elle se développe chaque année par des dépôts et des acquisitions réalisées à la suite d’expositions temporaires. Métro rond-point et Bus 23-45. Parking à côté du musée. Vélos électriques en libre-service. Accès handicapés

Katia Kameli

© Katia Kameli, Le Cantique des oiseaux