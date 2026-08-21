Festival actoral / Mahmoud Darwich Poetry Day, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Informations pratiques

Festival actoral / Mahmoud Darwich Poetry Day Vendredi 25 septembre, 18h30 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

12€, 9€ tarif réduit et pass actoral

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00

Depuis 2020, le Centre Pompidou organise chaque année un « Poetry Day » dédié à une figure remarquable et emblématique de la poésie. En 2026, le poète palestinien Mahmoud Darwich est mis à l’honneur par le biais d’une programmation portée en France et à l’étranger par de nombreux partenaires culturels.

À Marseille, le Festival actoral, le Centre international de poésie (Cipm) et le [mac] Musée d’art contemporain s’associent pour rendre hommage à l’une des voix majeures de la littérature contemporaine arabe. Hantée par l’exil, le déracinement, la nostalgie et la mémoire, son œuvre s’est érigée en manifeste pour la cause palestinienne et a ouvert le champ d’un espace poétique profond et intime, fait d’espoir et de résistance.

Haidar Alghazali

Asmaa Azaizeh

Lectures en arabe sur-titrées en français

Poète, performeuse, journaliste et curatrice palestinienne, Asmaa Azaizeh est née en 1985 à Dabburieh, en basse Galilée. Elle a dirigé le musée Mahmoud Darwich à Ramallah. Au Mucem, elle lira Ne me croyez pas si je vous parle de la guerre, ainsi qu’un texte inédit.

Né en 2004, Haidar Alghazali est un poète palestinien originaire de Gaza. Ses poèmes, recueillis sous le titre While the City Collapses, ont été traduits et publiés dans diverses revues et anthologies en Europe. Actuellement, il suit des études de droit international à l’université de Macerata, en Italie. Il lira un choix de poèmes récents ainsi qu’un texte inédit lié à Mahmoud Darwich.

Louisa Babari

Voix Publiques

Installation sonore

en résonance avec l’exposition AFRICA présentée au [mac] Musée d’art contemporain

Voix Publiques est une installation sonore constituée d’enregistrements de textes poétiques. Conçu pour être déployée dans l’espace public, ce dispositif renoue avec une tradition de diffusion littéraire populaire, au cœur de la ville et des quartiers, et fait entendre la poésie sous diverses formes et langues. Artistes, auteur·ices et lecteur·ices issu·es du continent africain prêtent ici leurs voix et leurs souffles pour créer une archive commune et vivante.

Programme évolutif et collaboratif, Voix Publiques s’intéresse, dans le cadre de la Saison Méditerranée, à la production poétique des pays maghrébins, avec un focus sur la création poétique algérienne.

Rachid Koraïchi et Louisa Babari : à propos de Mahmoud Darwich

Discussion, conférence

Plasticien algérien, Rachid Koraïchi a partagé des liens artistiques et d’amitié avec le poète Mahmoud Darwich, accumulant au fil du temps des archives qu’il souhaite aujourd’hui partager à l’occasion d’une discussion-conférence intime. Mêlant collage, texte, image et son, la pratique artistique de Louisa Babari questionne depuis des années les modalités possibles de réactivation de la mémoire et de réécriture. En se plongeant dans les archives, Rachid Koraïchi et Louisa Babri croiseront ensemble biographies, utopies, mémoires et résistance.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.fr/orion/actoral.phtml?seance=1382 »}] Le Mucem se déploie sur trois lieux :

– un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ;

– le fort Saint-Jean, Monument historique classé ;

– le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

Depuis 2020, le Centre Pompidou organise chaque année un « Poetry Day » dédié à une figure remarquable et emblématique de la poésie. En 2026, le poète palestinien Mahmoud Darwich est mis à l’honneur …

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