Festival actoral / Randa Maroufi, L’MINA, Frac Sud – Cité de l’art contemporain, Marseille

Informations pratiques

Festival actoral / Randa Maroufi, L’MINA Samedi 26 septembre, 16h00 Frac Sud – Cité de l’art contemporain Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Jerada est une ville minière au Maroc où l’exploitation du charbon, bien qu’officiellement arrêtée en 2001, se poursuit de manière informelle jusqu’à aujourd’hui. L’MINA reconstitue le travail actuel dans les puits en utilisant un dispositif de décor conçu en collaboration avec les habitant·es de la ville, qui se mettent en scène dans leur propre rôle.

La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice.

Frac Sud – Cité de l’art contemporain 20 boulevard de Dunkerque Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.fr/orion/actoral.phtml?seance=1389 »}]

Jerada est une ville minière au Maroc où l’exploitation du charbon, bien qu’officiellement arrêtée en 2001, se poursuit de manière informelle jusqu’à aujourd’hui. L’MINA reconstitue le travail actuel…

© Randa Maroufi