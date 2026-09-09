Festival actoral / Soirée lectures avec Mascare et Karim Kattan, La Cômerie, Marseille

Informations pratiques

Festival actoral / Soirée lectures avec Mascare et Karim Kattan Vendredi 2 octobre, 20h00 La Cômerie Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Au crépuscule, alors que tous fuient un pays en proie à l’apocalypse, Joseph fait du stop à la frontière sud. Maryam s’arrête. Ensemble, le temps d’une nuit, ils filent vers le nord, traversent un territoire qui explose sous leurs yeux. De forêts profondes en villages en ruines, de bien mystérieuses rencontres – un dauphin, un vieillard, un ange peut-être… – ravivent leurs blessures, leurs amours, et les confrontent à la violence qui les habite. Et là-haut, plus ardente que toutes, l’étoile du Nord, la Septentrionale, éclaire leur chemin.

Dans une langue sublime, se jouant des registres et des attentes, Karim Kattan signe un roman d’une intense vibration, où s’entrelacent l’antique et le contemporain, le mythe et la merveille.

Septentrionale paraîtra en septembre 2026 aux Éditions Elyzad.

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Je veux une bête qui boit de l’eau croupie. Je veux que s’accouplent hyène et louve et de leur chant naîtra ma bête. Une bête qui sapel Belgazou. Une bête discrète sur laquelle je monterai nue. Une bête bâtarde aux yeux jaunes. Je ve allé parlé o monstres, sans fantasme, sans morale, sans fin heureuse. Je veux que l’on se souvienne, que le sang ait le goût du sang.

« La narratrice de Belgazou, court et percutant premier livre de l’artiste Mascare, est habitée par des voix suppliantes venues du passé. Ces voix qu’elle réveille sont celles des harkis. Son grand-père fut de ceux-là, enrôlé de force à 13 ans dans l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Cet homme ne parle pas […], pourtant les blessures crient et la narratrice leur invente un langage propre, qui disloque la langue française et son orthographe ».

Lanwenn Huon, Le Monde des livres

Belgazou a paru en mars 2026 aux Éditions Corti.

La Cômerie 176 rue Breteuil, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://actoral.notre-billetterie.org/billets?seance=1393&qfqid=BXDdb1MccNBuHihmzr8hz8xMa&qfts=1787652547&qfa=sirius&qfq=actoral&qfpt=Repass&qfh=e91d45586f438a4214ee1e9d002105fbfb32d386987e166ef3a3508f8fd2df57 »}]

Au crépuscule, alors que tous fuient un pays en proie à l’apocalypse, Joseph fait du stop à la frontière sud. Maryam s’arrête. Ensemble, le temps d’une nuit, ils filent vers le nord, traversent un De…

© Bili Bellegarde