Festival actoral / Valentin Noujaïm, La Défense : trilogie, Cinéma Les Variétés, Marseille

Informations pratiques

Festival actoral / Valentin Noujaïm, La Défense : trilogie Mardi 29 septembre, 20h30 Cinéma Les Variétés Bouches-du-Rhône

Billetterie auprès du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:00:00+02:00

La trilogie de La Défense réinvente la Divine Comédie de Dante au cœur du labyrinthe hypermoderne de La Défense. Ces films traversent l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis, cartographiant la collision entre architecture monumentale et humanité fragile.

Tours de verre, labyrinthes de béton et interzones obscures deviennent des scènes de résistance : des adolescents qui s’embrassent sous les ombres brutalistes, des graffitis tracés dans des recoins oubliés, et de la musique résonnant dans des cages d’escalier désertes. À travers ces espaces fragmentés, la trilogie explore la violence d’un système fondé sur la surveillance et l’aliénation, tout en célébrant des instants fugaces de tendresse et de rébellion. C’est une ode cinématographique aux héros du vide, aux antihéros de la France moderne, qui persistent et résistent parmi les ruines du progrès.

Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Cinéma Tramways et métro

T1 . M2 I Noailles

T2 I Canebiere-Capucins

T3 I Cours Saint-Louis

Parkings à proximité

Central Bourse I Rue Reine Elisabeth I 1770 places

Park Gambetta I 38 Allée Léon Gambetta I 530 places

Charles de Gaulle I 22 Place Général de Gaulle I 630 places

La trilogie de _La Défense_ réinvente la Divine Comédie de Dante au cœur du labyrinthe hypermoderne de La Défense. Ces films traversent l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis, cartographiant la entre :…

© Valentin Noujaïm