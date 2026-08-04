Festival AENA Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Festival AENA
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Festival AENA
10h30 Du roman à l’écran écrire et filmer des histoires
Avec Eve Guillou, romancière et cinéaste (éditions Marsa)
11h30: Le roman face aux héritages des années noires
Rencontre avec l’auteur Philippe Cougrand et son éditeur Stéphane Barry (éditions Memoring)
13h30 Auteur et éditeur une aventure à deux voix
Avec Christophe Vergnaud, auteur de Le vieux maître, l’enfant et le chat Boulgakov et ses éditeurs Philippe Van Assche et Cyril Perrin (éditions La Mérule)
14h30 Condat, mémoire d’un géant de papier
Avec Clément Bouynet, auteur, et son éditrice Alice Tardien (éditions Fanlac)
15h30 Penser le livre à l’heure de la transition écologique
Avec Sylvain Sambor (éditions l’Escampette) et Christine Saint-Geours (éditions Aux cailloux des chemins) .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Festival AENA
L’événement Festival AENA Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux
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