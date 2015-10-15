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Festival Aix’pression urbaine 2026 Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Festival Aix’pression urbaine 2026 Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Amphithéâtre de La Manufacture

Adresse : 8-10 rue des Allumettes

Ville : 13090 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 15 15 10

Aix-en-Provence

Festival Aix’pression urbaine 2026

Jeudi 23 avril 2026 de 20h à 0h.
SOIREE.

Samedi 23 mai 2026 de 11h à 19h.
WORKSHOP BATTLE. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-04-23 2026-05-23

L e CIACU présente le festival Aix’pression urbaine à la Manufacture. Une programmation 100% hip hop.Familles
// Programme /
Battle Aix pression 2026
Dj vientiane mc Anouar mc Willy style
Jury Salah amaro wazz
13h qualif 3 vs 3 kids
1 vs 1 popping
1 vs 1 hip hop
3 vs 3 break pro international
15h top 8
20H AFTER BLOCK PARTY

Buvette restauration sur place
QR code sur l’affiche pour réserver ses places   .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

CIACU presents the Aix’pression urbaine festival at La Manufacture. A 100% hip hop program.

L’événement Festival Aix’pression urbaine 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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