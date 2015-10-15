Festival Aix’pression urbaine 2026 Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Festival Aix’pression urbaine 2026

Jeudi 23 avril 2026 de 20h à 0h.

SOIREE.

Samedi 23 mai 2026 de 11h à 19h.

WORKSHOP BATTLE. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-05-23

L e CIACU présente le festival Aix’pression urbaine à la Manufacture. Une programmation 100% hip hop.Familles

// Programme /

Battle Aix pression 2026

Dj vientiane mc Anouar mc Willy style

Jury Salah amaro wazz

13h qualif 3 vs 3 kids

1 vs 1 popping

1 vs 1 hip hop

3 vs 3 break pro international

15h top 8

20H AFTER BLOCK PARTY



Buvette restauration sur place

QR code sur l’affiche pour réserver ses places .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

CIACU presents the Aix’pression urbaine festival at La Manufacture. A 100% hip hop program.

L’événement Festival Aix’pression urbaine 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence