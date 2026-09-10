Festival Alimenterre Ciné-débat CGR Tarnos Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Festival Alimenterre Ciné-débat

CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, une projection-débat autour du film Insecticide vous est proposée, comment l’agrochimie a tué les insectes.

Ce documentaire met en lumière le déclin alarmant des populations d’insectes et interroge le rôle des pesticides et du modèle agricole dominant dans cette crise écologique. Il invite à réfléchir aux liens entre agriculture, biodiversité et préservation du vivant.

18h30 Accueil

Rencontre avec des acteurs locaux engagés en faveur d’une agriculture durable et de la préservation de la biodiversité, à l’entrée du cinéma.

19h30 Projection du film Insecticide, comment l’agrochimie a tué les insectes

Après la séance Échanges et débat avec le public

Un temps de discussion permettra d’échanger autour des enjeux soulevés par le film, avec la participation d’intervenants locaux.

Inscription par mail à c.colet@cbe-seignanx.fr .

CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 44 54 c.colet@cbe-seignanx.fr

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English :

L’événement Festival Alimenterre Ciné-débat Tarnos a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Seignanx