Festival Alimenterre Ciné-débat CGR Tarnos Tarnos
jeudi 15 octobre 2026 · CGR Tarnos · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Festival Alimenterre Ciné-débat
CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, une projection-débat autour du film Insecticide vous est proposée, comment l’agrochimie a tué les insectes.
Ce documentaire met en lumière le déclin alarmant des populations d’insectes et interroge le rôle des pesticides et du modèle agricole dominant dans cette crise écologique. Il invite à réfléchir aux liens entre agriculture, biodiversité et préservation du vivant.
18h30 Accueil
Rencontre avec des acteurs locaux engagés en faveur d’une agriculture durable et de la préservation de la biodiversité, à l’entrée du cinéma.
19h30 Projection du film Insecticide, comment l’agrochimie a tué les insectes
Après la séance Échanges et débat avec le public
Un temps de discussion permettra d’échanger autour des enjeux soulevés par le film, avec la participation d’intervenants locaux.
Inscription par mail à c.colet@cbe-seignanx.fr .
CGR Tarnos 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 44 54 c.colet@cbe-seignanx.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Alimenterre Ciné-débat Tarnos a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- Swingin’Bayonne Salle Le Microphone Tarnos 10 septembre 2026
- Les Tontons Voyageurs spectacle jeune public Salle Le Microphone Tarnos 12 septembre 2026
- Lectures Lectures sur l’exil et les migrations Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 12 septembre 2026
- Concert pop rock Hugo Ostro place Serpa Tarnos 12 septembre 2026
- Concours de pêche carnassiers Tarnos 13 septembre 2026