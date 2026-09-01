Festival Allez Savoir dans les bibliothèques Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Festival Allez Savoir dans les bibliothèques

Du jeudi 24 au samedi 26 septembre 2026.

Horaires en fonction des propositions, voir le détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-24

Pendant trois jours, l’EHESS et la Ville de Marseille vous proposent d’explorer ensemble l’argent dans tous ses éclats à travers le regard des sciences sociales.

Pour sa 7e édition, le festival des sciences sociales Allez Savoir met l’argent sur la table ! Pendant trois jours, l’EHESS et la Ville de Marseille vous proposent d’explorer ensemble

l’argent dans tous ses éclats à travers le regard des sciences sociales.



De la monnaie souveraine aux formes alternatives, des inégalités aux stratégies économiques, des usages quotidiens aux représentations artistiques, l’argent révèle notamment

des dynamiques de pouvoir, de confiance et d’identité.



Découvrez le programme complet de cette édition sur allezsavoir.fr et ci-dessous la programmation accueillie à la bibliothèque de l’Alcazar.



Programme sous réserve de modifications.



JEUDI 24 SEPTEMBRE À 14H30

> Alcazar, salle de conférence

Le romanesque de l’argent. Ce que l’argent fait à la littérature Cette table ronde réunira une historienne et un historien du XIXe

et du XXe siècles, Judith Lyon-Caen, Christophe Prochasson et un écrivain d’aujourd’hui publié aux éditions Gallimard Frédéric Verger.

Séance ouverte au public scolaire en priorité et pour le public dans la limite des places disponibles.



JEUDI 24 SEPTEMBRE À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Ouverture du festival et discours inaugural suivis d’une table ronde L’argent fait-il le bonheur ?

Avec Jérôme Dokic, philosophe et Claudia Senik, économiste. Cédric Enjalbert, rédacteur adjoint de Philosophie Magazine pour la modération.



VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 14H

> Alcazar, salle de conférence

Jeu Les mots de l’éco, un quiz pour citoyen éclairé

Inflation, dette, croissance, inégalités… Ces mots vous sont certainement familiers, mais êtes-vous sûr de bien les comprendre ? Venez tester vos connaissances, bousculer vos idées reçues, démêler le vrai, du flou et du faux, et décrypter les grands mécanismes économiques ! Vous repartirez avec des clés utiles pour les débats de société

Avec Léa Dispa, chargée de médiation scientifique, Nicolas Gravel, économiste, Esther Loubradou, illustratrice et Timothée Vinchon, journaliste.

Séance ouverte au public scolaire en priorité et pour le public dans la limite des places disponibles.



VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 17H30

> Alcazar, salle de conférence

Table ronde comment mieux redistribuer la richesse ?

Comment se fabriquent les inégalités économiques et quel rôle joue l’argent dans nos sociétés ? Une discussion pour éclairer les mécanismes des inégalités et ouvrir des pistes de réflexion sur les leviers d’action possibles. Avec Clément Carbonnier et Lucas Chancel, économistes, Mélanie Plouviez, philosophe.

En collaboration avec Coude à Coude.



VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 18H

> Alcazar, auditorium

Rencontre sur le pouvoir d’achat autour du numéro spécial de la revue L’Homme Ethnographier le pouvoir d’achat Que peuvent nous apprendre des enquêtes

ethnographiques lorsqu’elles montrent que le pouvoir d’achat n’est ni universel, ni homogène, ni strictement monétaire, mais qu’il se décline en figures plurielles,

liées à des contextes sociaux, historiques, politiques différenciés ?

Avec Sophie Chevalier Hart, ethnologue et Emmanuelle Lallement, anthropologue.



VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 17H30

> Bibliothèque du Merlan

Rencontre avec Fatma Çingi Kocadost autrice de La promesse qu’on nous a faite L’argent a historiquement structuré la vie domestique à travers l’évolution de la répartition genrée des tâches, l’homme ayant le rôle de subvenir aux besoins de la famille. Dans son dernier ouvrage, La promesse qu’on nous a faite, Fatma Çingi Kocadost opère une double

démystification, celle du mariage pour les femmes maghrébines, et celle de l’émancipation féminine par le salariat.



SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 9H30

> Alcazar, salle de conférence

Rencontre L’histoire des riches en occident et au delà

Ce débat public se propose d’examiner ces questions à partir d’un ouvrage récemment publié, As Gods Among Men. A History of the Rich in the West (Princeton University Press).

Avec Guido Alfani, historien et Anne-Christine Trémon, anthropologue, Cécilia D’Ercole pour la modération.



SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 11H

> Alcazar, salle du conte, 1er étage

Jeu La lutte des classes

Le professeur Bertell Ollman (New York University) a inventé le jeu de société Class Struggle (La Lutte des classes) dans les années 1970, en réaction à des

jeux comme Monopoly qui selon lui, encourageaient la compétition individuelle, la cupidité et la soif de pouvoir, tout en offrant une image très déformée du

fonctionnement de notre société .

Avec Léa Dispa, chargée de médiation scientifique, Miriam Teschl,

Stéphane Luchini et Patrick Pintus, économistes.

Sur inscription auprès de allez-savoir.fr.



SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 11H

> Alcazar, salle de conférence

Table ronde Qui paie commande ? Propriété des médias et contrôle éditorial

Dans les débats publics sur les médias et le journalisme, en France, la question de la concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires a été l’une des

plus débattues au cours des dernières années.

Avec Valentina Grossi, sociologue, Alexandre Joux, professeur en Sciences de l’information et de la communication, Nicolas Kaciaf, sociologue.



SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 14H

> Alcazar, salle de conférence

Projection Marx et la critique de l’argent dans le capitalisme

Ciné-sciences sociales autour du film Le Jeune Karl Marx (2017), retraçant sa jeunesse dans les années 1840, alors qu’il observe l’émergence du capitalisme,

et élabore les bases de sa pensée critique et révolutionnaire aux côtés de Friedrich Engels.

En collaboration avec APSES.



SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 17H30

> Alcazar, salle de conférence

Table ronde L’argent peut-il réparer ? Le point de vue du droit

Comment évaluer le prix de la douleur ou réparer ce qui ne peut être restauré ? Quelles alternatives à la réparation financière ?

Avec Paolo Napoli, juriste-historien; Frédéric Audren et Liora Israel, sociologues, Marie- Angèle Hermitte et Muriel Ubéda-Saillard, juristes .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Over the course of three days, EHESS and the City of Marseille invite you to join them in exploring money in all its facets through the lens of the social sciences.

L’événement Festival Allez Savoir dans les bibliothèques Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille