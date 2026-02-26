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Festival Alter Egaux  Journée théâtre, conférence et concert Luzech

Festival Alter Egaux  Journée théâtre, conférence et concert Luzech

Festival Alter Egaux  Journée théâtre, conférence et concert Luzech samedi 30 mai 2026.

Adresse : Avenue Henri Pélissié

Ville : 46140 Luzech

Département : Lot

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Participation libre

Luzech

Festival Alter Egaux  Journée théâtre, conférence et concert

Avenue Henri Pélissié Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Journée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux

Journée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux. Pièce de théâtre, conférence et un concert apéro tapas pour clôturer la journée !

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Avenue Henri Pélissié Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28  lesquisse.luzech@gmail.com

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English :

Eclectic day under the big top on quai Pélissié as part of the Alter Egaux festival

L’événement Festival Alter Egaux  Journée théâtre, conférence et concert Luzech a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot

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