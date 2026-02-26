Festival Alter Egaux Journée théâtre, conférence et concert Luzech
Festival Alter Egaux Journée théâtre, conférence et concert Luzech samedi 30 mai 2026.
Luzech
Festival Alter Egaux Journée théâtre, conférence et concert
Avenue Henri Pélissié Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Journée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux
Journée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux. Pièce de théâtre, conférence et un concert apéro tapas pour clôturer la journée !
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Avenue Henri Pélissié Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com
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English :
Eclectic day under the big top on quai Pélissié as part of the Alter Egaux festival
L’événement Festival Alter Egaux Journée théâtre, conférence et concert Luzech a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot