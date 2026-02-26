Luzech

Festival Alter Egaux Journée théâtre, conférence et concert

Avenue Henri Pélissié Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux

Journée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux. Pièce de théâtre, conférence et un concert apéro tapas pour clôturer la journée !

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Avenue Henri Pélissié Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com

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English :

Eclectic day under the big top on quai Pélissié as part of the Alter Egaux festival

L’événement Festival Alter Egaux Journée théâtre, conférence et concert Luzech a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot