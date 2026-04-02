Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère Luzech
Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère Luzech mercredi 15 juillet 2026.
Luzech
Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère
Grand Rue de la Ville Luzech Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26
Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse
Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse. Repas sur réservation.
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Grand Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com
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English :
Dinner concerts organized by the l'association l'Esquisse
L’événement Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère Luzech a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot