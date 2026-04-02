Luzech

Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère

Grand Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse

Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse. Repas sur réservation.

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Grand Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com

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English :

Dinner concerts organized by the l'association l'Esquisse

L’événement Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère Luzech a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot