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Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère Luzech

Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère Luzech

Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère Luzech mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Grand Rue de la Ville

Ville : 46140 Luzech

Département : Lot

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : 13 13 Général

Luzech

Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère

Grand Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse

Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse. Repas sur réservation.

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Grand Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28  lesquisse.luzech@gmail.com

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English :

Dinner concerts organized by the l'association l'Esquisse

L’événement Concerts gratuits avec repas dans les jardins du presbytère Luzech a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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