Regard sur les moulins à vent, Musée La planète des moulins, Luzech

Regard sur les moulins à vent Samedi 27 juin, 14h00, 16h00, 18h00 Musée La planète des moulins Lot

5 € par participant / Gratuit pour les moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T18:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00

Une déambulation accompagnée par un animateur est proposée à partir des différentes maquettes animées de moulins à vent présentes dans le musée.

Cette balade à travers les siècles et le monde permettra de découvrir les différents modèles de moulin à vent, que l’ingéniosité humaine a su adapter à la géographie et aux usages locaux.

Musée La planète des moulins 144 Quai Emile Gironde 46140 Luzech Luzech 46140 Lot Occitanie

Petit détour autour des tours de moulins à vent Moulin vent

Musée la Planète des Moulins