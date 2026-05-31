Regard sur les moulins à vent, Musée La planète des moulins, Luzech
Regard sur les moulins à vent, Musée La planète des moulins, Luzech samedi 27 juin 2026.
Regard sur les moulins à vent Samedi 27 juin, 14h00, 16h00, 18h00 Musée La planète des moulins Lot
5 € par participant / Gratuit pour les moins de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T18:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00
Une déambulation accompagnée par un animateur est proposée à partir des différentes maquettes animées de moulins à vent présentes dans le musée.
Cette balade à travers les siècles et le monde permettra de découvrir les différents modèles de moulin à vent, que l’ingéniosité humaine a su adapter à la géographie et aux usages locaux.
Musée La planète des moulins 144 Quai Emile Gironde 46140 Luzech Luzech 46140 Lot Occitanie
Petit détour autour des tours de moulins à vent Moulin vent
Musée la Planète des Moulins
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