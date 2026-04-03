La sonothérapie au diapason conférence et atelier découverte Luzech
La sonothérapie au diapason conférence et atelier découverte Luzech samedi 13 juin 2026.
Luzech
La sonothérapie au diapason conférence et atelier découverte
152 Grande Rue de la Ville Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La sonothérapie aux diapasons.
Tout est vibration dans notre environnement les arbres, les molécules, le corps humain..
La sonothérapie aux diapasons.
Tout est vibration dans notre environnement les arbres, les molécules, le corps humain… Ce dernier est un orchestre complexe composé de différentes parties qui résonnent à des fréquences différentes ce qui crée un composé harmonique. Si une partie cesse de vibrer avec aisance, cela va affecter l’ensemble du corps comme dans le cas où un instrument jouerait faux au milieu d’un orchestre. La vibration traverse le corps et les harmoniques arrangent les molécules, réorganisent la structure cristalline de la matière.
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152 Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47 mediatheque@ville-luzech.fr
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English :
Sound therapy with tuning forks.
Everything in our environment is vibration: trees, molecules, the human body…
L’événement La sonothérapie au diapason conférence et atelier découverte Luzech a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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