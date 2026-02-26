Luzech

Festival Alter Egaux Soirée chorale et théâtre

Avenue Henri Pélissié Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Soirée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux

Soirée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux. Chorale et théâtre sont au programme !

.

Avenue Henri Pélissié Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eclectic evening under the big top on quai Pélissié as part of the Alter Egaux festival

L’événement Festival Alter Egaux Soirée chorale et théâtre Luzech a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot