Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Alter Egaux  Soirée chorale et théâtre Luzech

Festival Alter Egaux  Soirée chorale et théâtre Luzech

Festival Alter Egaux  Soirée chorale et théâtre Luzech dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Avenue Henri Pélissié

Ville : 46140 Luzech

Département : Lot

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Participation libre

Luzech

Festival Alter Egaux  Soirée chorale et théâtre

Avenue Henri Pélissié Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Soirée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux

Soirée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux. Chorale et théâtre sont au programme !

  .

Avenue Henri Pélissié Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28  lesquisse.luzech@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eclectic evening under the big top on quai Pélissié as part of the Alter Egaux festival

L’événement Festival Alter Egaux  Soirée chorale et théâtre Luzech a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Luzech (Lot)