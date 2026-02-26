Festival Alter Egaux Soirée chorale et théâtre Luzech
Festival Alter Egaux Soirée chorale et théâtre Luzech dimanche 31 mai 2026.
Luzech
Festival Alter Egaux Soirée chorale et théâtre
Avenue Henri Pélissié Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Soirée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux
Soirée éclectique sous le chapiteau quai Pélissié dans le cadre du festival Alter Egaux. Chorale et théâtre sont au programme !
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Avenue Henri Pélissié Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com
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English :
Eclectic evening under the big top on quai Pélissié as part of the Alter Egaux festival
L’événement Festival Alter Egaux Soirée chorale et théâtre Luzech a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot