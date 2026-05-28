Chouette Rando Nocturne Luzech
Chouette Rando Nocturne Luzech vendredi 3 juillet 2026.
Luzech
Chouette Rando Nocturne
Luzech Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28
L'association EPL ( Ensemble Pour Luzech) organise depuis quelques années pendant la période estivale des randonnées de nuit,"les chouettes randos nocturnes"
Sorties d'une dizaine de kilomètres pour découvrir les chemins de notre commune, un moment de convivialité, et, toujours le petit frisson dès que les derniers rayons de soleil passent derrière la colline.
L'association EPL ( Ensemble Pour Luzech) organise depuis quelques années pendant la période estivale des randonnées de nuit,"les chouettes randos nocturnes"
Sorties d'une dizaine de kilomètres pour découvrir les chemins de notre commune, un moment de convivialité, et, toujours le petit frisson dès que les derniers rayons de soleil passent derrière la colline.
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Luzech 46140 Lot Occitanie ensemblepourluzech@gmail.com
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English :
L’association EPL ( Ensemble Pour Luzech) has been organizing night hikes for the past few years during the summer season,"les chouettes randos nocturnes"
Outings of about ten kilometers to discover the paths of our commune, a moment of conviviality, and, always the little thrill as soon as the last rays of sunshine pass behind the hill.
L’événement Chouette Rando Nocturne Luzech a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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