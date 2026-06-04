Luzech

Les Truffes font leur cabaret

401 route de roubignol Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L'association "les Truffes d'Olt" vous présente un cabaret d’improvisation théâtrale

L'association "les Truffes d'Olt" vous présente un cabaret d’improvisation théâtrale. Vous allez passer un moment unique en compagnie de comédiens enjoués et imprévisibles! Vous choisirez les histoires, ils joueront les scènes… Mais attention, tout ne se passera pas comme prévu! Préparez-vous à faire fonctionner vos zygomatiques!

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401 route de roubignol Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 33 42 17 50 animation.truffes.olt@gmail.com

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English :

L'association "les Truffes d'Olt" presents a theatrical improv cabaret

L’événement Les Truffes font leur cabaret Luzech a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot