Cinéma en plein air à Luzech Cour de l’ancien collège Luzech
jeudi 23 juillet 2026 · Cour de l'ancien collège · Luzech
Informations pratiques
Luzech
Cinéma en plein air à Luzech
Cour de l’ancien collège Avenue d’Uxellodunum Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
L'association des commerçants de Luzech vous propose d'assister à la projection du film "Vacances forcées" dans la cour de l'ancien collège
L'association des commerçants de Luzech vous propose d'assister à la projection du film "Vacances forcées" dans la cour de l'ancien collège. Arrivez avant la projection pour profiter d'un moment petite restauration avec pop corn, glaces, chips, hot dog, bonbons et boissons.
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Cour de l’ancien collège Avenue d’Uxellodunum Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 83 29 76 36
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English :
The Luzech Merchants’ Association invites you to attend the screening of the film Vacances forcées in the courtyard of the former middle school
L’événement Cinéma en plein air à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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