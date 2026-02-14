Festival le Temps des Guitares Soirée Guitare intime Luzech

Festival le Temps des Guitares Soirée Guitare intime

Route de l’Île Luzech Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Guitare classique 1er prix de notre partenaire, le Concours International de Guitare de Paris, Sotiris Athanasiou parcourt déjà le monde. Dans sa quête d’élargir les horizons de la guitare, il enregistre en 2025 son premier disque solo, Kithàra une anthologie d’œuvres commandées à des compositeurs du monde entier, autour de la thématique de la Grèce antique.

Deuxième partie Duo Roxane Elfasci et Baptiste Èrard Duo de guitares classiques

Ce jeune duo s'est déjà produit sur de nombreuses scènes prestigieuses. Il offre un programme totalement nouveau de superbes transcriptions, sortant ainsi de tous les sentiers battus. Les oeuvres de Debussy ou Philip Glass semblent avoir été composées avec passion pour la guitare. Une merveille !

Route de l’Île Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 40 66 64 92 letempsdesguitares@gmail.com

English :

