Conte musical Luzech
Conte musical Luzech vendredi 24 juillet 2026.
Luzech
Conte musical
Luzech Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " organise cette année et pour la première fois un conte fantastique accompagné musicalement à la guitare et la scie musicale .
L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " organise cette année et pour la première fois un conte fantastique accompagné musicalement à la guitare et la scie musicale .
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Luzech 46140 Lot Occitanie assoeglisecamy@gmail.com
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English :
L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " is organizing this year and for the first time a fantastic tale accompanied musically with guitar and musical saw.
L’événement Conte musical Luzech a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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