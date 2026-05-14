Luzech

Conte musical

Luzech Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " organise cette année et pour la première fois un conte fantastique accompagné musicalement à la guitare et la scie musicale .

L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " organise cette année et pour la première fois un conte fantastique accompagné musicalement à la guitare et la scie musicale .

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Luzech 46140 Lot Occitanie assoeglisecamy@gmail.com

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English :

L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " is organizing this year and for the first time a fantastic tale accompanied musically with guitar and musical saw.

L’événement Conte musical Luzech a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot