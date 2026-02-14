Festival le Temps des Guitares Soirée Africaine avec Driss El Maloumi (oud) et Lamine Cissokho (Kora)

2026-07-29 18:30:00

Pour les dix ans du festival, très réclamé par notre public, l’ambassadeur du oud marocain Driss El Maloumi revient en duo avec le magnifique joueur de kora Lamine Cissokho qui se présente ainsi "Sur les mélodies mandingues héritées de mes ancêtres griots, je tisse et métisse tons et accords de jazz et mélodies orientales, folk nordique et improvisations. Ma kora est une compagne douce et mystique, ma voix pour l’harmonie et le respect."

Route de l'Île Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 40 66 64 92 letempsdesguitares@gmail.com

English :

For the tenth anniversary of the festival, much in demand by our audience, Moroccan oud ambassador Driss El Maloumi returns as a duo with magnificent kora player Lamine Cissokho, who introduces himself as follows: based on Mandingo melodies inherited from my griot ancestors, I weave and blend jazz tones and chords with oriental melodies, Nordic folk and improvisation

L’événement Festival le Temps des Guitares Soirée Africaine avec Driss El Maloumi (oud) et Lamine Cissokho (Kora) Luzech a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Cahors Vallée du Lot