Festival international le Temps des Guitares Luzech

Festival international le Temps des Guitares Luzech mardi 28 juillet 2026.

Route de l’Île Luzech Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-31

2026-07-28

Programmation 2026 à venir…
Route de l’Île Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 40 66 64 92  letempsdesguitares@gmail.com

English :

2026 programming to come…

German :

Programmierung 2026 in Kürze…

Italiano :

Programma 2026 in arrivo…

Espanol :

Programa 2026 por venir…

