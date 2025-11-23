Festival international le Temps des Guitares Luzech

Festival international le Temps des Guitares

Route de l’Île Luzech Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-28

Programmation 2026 à venir…

Route de l’Île Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 40 66 64 92 letempsdesguitares@gmail.com

English :

2026 programming to come…

German :

Programmierung 2026 in Kürze…

Italiano :

Programma 2026 in arrivo…

Espanol :

Programa 2026 por venir…

