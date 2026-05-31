Visite du musée, Musée La planète des moulins, Luzech

Visite du musée Dimanche 28 juin, 10h00, 14h00 Musée La planète des moulins Lot

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la domestication des énergies naturelles (humaine, animale, hydraulique et éolienne) à travers les siècles et le monde.

De nombreuses maquettes animées, des instruments manipulables et des maquettes pédagogiques permettent aux visiteurs de faire quelques expériences.

Musée La planète des moulins 144 Quai Emile Gironde 46140 Luzech Luzech 46140 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laplanetedesmoulins@orange.fr »}]

Découverte de la domestication des énergies naturelles par l’humain. Les moulins ont été les premiers moteurs. Moulins Energie naturelle tourner

La Planète des Moulins