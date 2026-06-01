Après-midi jeux de société au musée Armand Viré Luzech
Après-midi jeux de société au musée Armand Viré Luzech samedi 27 juin 2026.
Luzech
Après-midi jeux de société au musée Armand Viré
152 Grande Rue de la Ville Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez jouer en famille, ou en solo aux jeux de société de la Médiathèque, ou encore apportez vos jeux pour les faire découvrir aux autres !
Venez jouer en famille, ou en solo aux jeux de société de la Médiathèque, ou encore apportez vos jeux pour les faire découvrir aux autres !
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152 Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie mediatheque@ville-luzech.fr
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English :
Come play with your family, or solo, at the Médiathèque’s board games, or bring your own games to let others discover them!
L’événement Après-midi jeux de société au musée Armand Viré Luzech a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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