Luzech

Après-midi jeux de société au musée Armand Viré

152 Grande Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez jouer en famille, ou en solo aux jeux de société de la Médiathèque, ou encore apportez vos jeux pour les faire découvrir aux autres !

Venez jouer en famille, ou en solo aux jeux de société de la Médiathèque, ou encore apportez vos jeux pour les faire découvrir aux autres !

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152 Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie mediatheque@ville-luzech.fr

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English :

Come play with your family, or solo, at the Médiathèque’s board games, or bring your own games to let others discover them!

L’événement Après-midi jeux de société au musée Armand Viré Luzech a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cahors Vallée du Lot