Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi jeux de société au musée Armand Viré Luzech

Après-midi jeux de société au musée Armand Viré Luzech

Après-midi jeux de société au musée Armand Viré Luzech samedi 27 juin 2026.

Adresse : 152 Grande Rue de la Ville

Ville : 46140 Luzech

Département : Lot

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Luzech

Après-midi jeux de société au musée Armand Viré

152 Grande Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez jouer en famille, ou en solo aux jeux de société de la Médiathèque, ou encore apportez vos jeux pour les faire découvrir aux autres !

Venez jouer en famille, ou en solo aux jeux de société de la Médiathèque, ou encore apportez vos jeux pour les faire découvrir aux autres !

  .

152 Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie   mediatheque@ville-luzech.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come play with your family, or solo, at the Médiathèque’s board games, or bring your own games to let others discover them!

L’événement Après-midi jeux de société au musée Armand Viré Luzech a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Luzech (Lot)