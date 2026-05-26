Luzech

Festival Cahors Juin Jardins OLe jardin de l’Oppidum et le jardin de Trescols

Oppidum de l’Impernal Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre de Cahors Juin Jardins 2026 ouverture des jardins, animations et visites au programme.

Dans le cadre de Cahors Juin Jardins 2026 ouverture des jardins, animations et visites au programme.

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Oppidum de l’Impernal Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 83 25 10 73

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English :

As part of Cahors Juin Jardins 2026: garden openings, events and visits on the program.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins OLe jardin de l’Oppidum et le jardin de Trescols Luzech a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot