Festival Cahors Juin Jardins OLe jardin de l’Oppidum et le jardin de Trescols Luzech
Festival Cahors Juin Jardins OLe jardin de l’Oppidum et le jardin de Trescols Luzech samedi 13 juin 2026.
Luzech
Festival Cahors Juin Jardins OLe jardin de l’Oppidum et le jardin de Trescols
Oppidum de l’Impernal Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre de Cahors Juin Jardins 2026 ouverture des jardins, animations et visites au programme.
Dans le cadre de Cahors Juin Jardins 2026 ouverture des jardins, animations et visites au programme.
.
Oppidum de l’Impernal Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 83 25 10 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Cahors Juin Jardins 2026: garden openings, events and visits on the program.
L’événement Festival Cahors Juin Jardins OLe jardin de l’Oppidum et le jardin de Trescols Luzech a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Luzech (Lot)
- Festival Alter Egaux Soirée défilé, chorale et théâtre Luzech 29 mai 2026
- Festival Alter Egaux Journée théâtre, conférence et concert Luzech 30 mai 2026
- Festival Alter Egaux Soirée chorale et théâtre Luzech 31 mai 2026
- La sonothérapie au diapason conférence et atelier découverte Luzech 13 juin 2026
- Don de sang Luzech 16 juin 2026