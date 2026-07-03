AGENDA · Bordeaux
FESTIVAL ANIMASIA 2026 parc des expositions bordeaux Bordeaux
samedi 10 octobre 2026 · parc des expositions bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
FESTIVAL ANIMASIA 2026 parc des expositions bordeaux Bordeaux 10 et 11 octobre
Événement incontournable dédié aux cultures asiatiques, Animasia célèbre sa 22e édition. Chaque année, plus de 30 000 visiteurs s’y retrouvent pour voyager au cœur de l’Asie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-11T18:00:00.000+02:00
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parc des expositions bordeaux Cours Charles Bricaud 33000 Bordeaux
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