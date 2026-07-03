Informations pratiques

FESTIVAL ANIMASIA 2026 parc des expositions bordeaux Bordeaux 10 et 11 octobre

Événement incontournable dédié aux cultures asiatiques, Animasia célèbre sa 22e édition. Chaque année, plus de 30 000 visiteurs s’y retrouvent pour voyager au cœur de l’Asie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-11T18:00:00.000+02:00

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parc des expositions bordeaux Cours Charles Bricaud 33000 Bordeaux



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