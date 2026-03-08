Festival Animé et Manga Matha Matha

Festival Animé et Manga Matha Matha vendredi 27 mars 2026.

Festival Animé et Manga Matha

Cinéma le Forum Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-27

Festival avec des animations autour des mangas expositions, conférences, atelier Haïku…
  .

Cinéma le Forum Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 83 88 88  leforum@matha-cinema.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Festival Animé et Manga Matha Matha a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

Prochains événements à Matha