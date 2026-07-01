Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre Eglise Saint-Amant-de-Boixe

Informations pratiques

Saint-Amant-de-Boixe

Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre

Eglise 8 place de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Arborescences Sonores est une saison de musique de chambre.

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Eglise 8 place de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine arborescences.sonores@gmail.com

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English :

Arborescences Sonores is a chamber music series.

L’événement Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente