Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre Eglise Saint-Amant-de-Boixe
lundi 27 juillet 2026 · Eglise · Saint-Amant-de-Boixe
Informations pratiques
Saint-Amant-de-Boixe
Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre
Eglise 8 place de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Arborescences Sonores est une saison de musique de chambre.
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Eglise 8 place de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine arborescences.sonores@gmail.com
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English :
Arborescences Sonores is a chamber music series.
L’événement Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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