Visites guidées de l’été Abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Saint-Amant-de-Boixe

Visites guidées de l’été

Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-15

Visite guidée de l’abbaye

.

Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the abbey

L’événement Visites guidées de l’été Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente