Concert Bach en Miroir II Église Saint-Amant-de-Boixe
Concert Bach en Miroir II Église Saint-Amant-de-Boixe samedi 1 août 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Concert Bach en Miroir II
Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Aurélien Delage, Flûte traversière baroque et clavecin.
En miroir du récital de Guillaume Rebinguet-Sudre consacré également à Johann Sebastian Bach sur deux instruments différents.
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 contact@domremicarre.org
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English :
Aurélien Delage, baroque transverse flute and harpsichord.
This recital mirrors Guillaume Rebinguet-Sudre’s recital, which was also dedicated to Johann Sebastian Bach and performed on two different instruments.
L’événement Concert Bach en Miroir II Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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