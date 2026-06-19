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Concert Bach en Miroir II Église Saint-Amant-de-Boixe

Concert Bach en Miroir II Église Saint-Amant-de-Boixe samedi 1 août 2026.

Lieu
Église
Adresse
8 Place de l'Abbaye
Ville
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Département
Charente
Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
5 Tarif réduit Demandeurs d'emploi, étudiants

Saint-Amant-de-Boixe

Concert Bach en Miroir II

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Aurélien Delage, Flûte traversière baroque et clavecin.
En miroir du récital de Guillaume Rebinguet-Sudre consacré également à Johann Sebastian Bach sur deux instruments différents.
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27  contact@domremicarre.org

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English :

Aurélien Delage, baroque transverse flute and harpsichord.
This recital mirrors Guillaume Rebinguet-Sudre’s recital, which was also dedicated to Johann Sebastian Bach and performed on two different instruments.

L’événement Concert Bach en Miroir II Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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