Concert Une soirée à Versailles Église Saint-Amant-de-Boixe dimanche 26 juillet 2026.

Saint-Amant-de-Boixe

Concert Une soirée à Versailles

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi, étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 19:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Introduction par Anne Delage, conférencière au château de Versailles.

Diego Salamanca, théorbe

Aurélien Delage, flûte traversière baroque

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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 contact@domremicarre.org

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English :

Introduction by Anne Delage, lecturer at the Palace of Versailles.

Diego Salamanca, theorbo

Aurélien Delage, baroque transverse flute

L’événement Concert Une soirée à Versailles Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente