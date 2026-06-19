Concert Une soirée à Versailles Église Saint-Amant-de-Boixe
Concert Une soirée à Versailles Église Saint-Amant-de-Boixe dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Concert Une soirée à Versailles
Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 19:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Introduction par Anne Delage, conférencière au château de Versailles.
Diego Salamanca, théorbe
Aurélien Delage, flûte traversière baroque
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 contact@domremicarre.org
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English :
Introduction by Anne Delage, lecturer at the Palace of Versailles.
Diego Salamanca, theorbo
Aurélien Delage, baroque transverse flute
L’événement Concert Une soirée à Versailles Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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