Concert Bach en Miroir I Église Saint-Amant-de-Boixe

Saint-Amant-de-Boixe

Concert Bach en Miroir I

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Guillaume Rebinguet-Sudre, violon baroque et clavecin.

Un voyage musical singulier qui nous invite à poser un regard neuf sur la musique de Bach.

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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 contact@domremicarre.org

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English :

Guillaume Rebinguet-Sudre, baroque violin and harpsichord.

A unique musical journey that invites us to take a fresh look at Bach’s music.

L’événement Concert Bach en Miroir I Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente