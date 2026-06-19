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Concert Bach en Miroir I Église Saint-Amant-de-Boixe

Concert Bach en Miroir I Église Saint-Amant-de-Boixe vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Église
Adresse
8 Place de l'Abbaye
Ville
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Département
Charente
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
12 12 15 Gratuit 18 ans

Saint-Amant-de-Boixe

Concert Bach en Miroir I

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Guillaume Rebinguet-Sudre, violon baroque et clavecin.
Un voyage musical singulier qui nous invite à poser un regard neuf sur la musique de Bach.
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27  contact@domremicarre.org

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English :

Guillaume Rebinguet-Sudre, baroque violin and harpsichord.
A unique musical journey that invites us to take a fresh look at Bach’s music.

L’événement Concert Bach en Miroir I Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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