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Concert Printemps Baroque Église Saint-Amant-de-Boixe

Concert Printemps Baroque Église Saint-Amant-de-Boixe dimanche 2 août 2026.

Lieu
Église
Adresse
8 Place de l'Abbaye
Ville
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Département
Charente
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
12 12 15 Gratuit 18 ans

Saint-Amant-de-Boixe

Concert Printemps Baroque

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 19:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Musiques festives et conviviales pour célébrer la vie et l’esprit du printemps.
Ensemble Hexaton, dir. Guillaume Rebinguet-Sudre.
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27  contact@domremicarre.org

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English :

Festive and uplifting music to celebrate life and the spirit of spring.
Hexaton Ensemble, conducted by Guillaume Rebinguet-Sudre.

L’événement Concert Printemps Baroque Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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