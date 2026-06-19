Concert Printemps Baroque Église Saint-Amant-de-Boixe
Concert Printemps Baroque Église Saint-Amant-de-Boixe dimanche 2 août 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Concert Printemps Baroque
Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Gratuit 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 19:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Musiques festives et conviviales pour célébrer la vie et l’esprit du printemps.
Ensemble Hexaton, dir. Guillaume Rebinguet-Sudre.
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 contact@domremicarre.org
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English :
Festive and uplifting music to celebrate life and the spirit of spring.
Hexaton Ensemble, conducted by Guillaume Rebinguet-Sudre.
L’événement Concert Printemps Baroque Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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