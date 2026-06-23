Nuit des abbayes Abbaye Saint-Amant-de-Boixe
Nuit des abbayes Abbaye Saint-Amant-de-Boixe mardi 28 juillet 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Nuit des abbayes
Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
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Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr
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English :
L’événement Nuit des abbayes Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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