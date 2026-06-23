Nuit des abbayes Abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Saint-Amant-de-Boixe

Nuit des abbayes

Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

.

Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit des abbayes Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente