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Nuit des abbayes Abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Nuit des abbayes Abbaye Saint-Amant-de-Boixe mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Abbaye
Adresse
8 Place de l'Abbaye
Ville
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Département
Charente
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Saint-Amant-de-Boixe

Nuit des abbayes

Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-28

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Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27  abbaye@saintamantdeboixe.fr

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English :

L’événement Nuit des abbayes Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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