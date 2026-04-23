Visite de la crypte Abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Saint-Amant-de-Boixe

Visite de la crypte

Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16

Venez (re)découvrir les peintures murales de la crypte ainsi que son vitrail.

Limité à 20 personnes.

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Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

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English :

Come and (re)discover the crypt’s mural paintings and stained glass.

Limited to 20 people.

L’événement Visite de la crypte Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente