Les vendredis du cloître Cloître de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe
Les vendredis du cloître Cloître de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Les vendredis du cloître
Cloître de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Groupe Elektre (electro trad). Chanteuses Grecques.
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Cloître de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr
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English :
Elektre Group (electro-folk). Greek female singers.
L’événement Les vendredis du cloître Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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