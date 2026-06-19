Les vendredis du cloître Cloître de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Amant-de-Boixe

Les vendredis du cloître

Cloître de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Groupe Elektre (electro trad). Chanteuses Grecques.

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Cloître de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

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English :

Elektre Group (electro-folk). Greek female singers.

L’événement Les vendredis du cloître Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente